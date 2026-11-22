Предупреждение о непогоде и ее опасных последствиях выпустили в республике

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, предупредили экстренные службы со ссылкой на информацию республиканского гидрометцентра.

Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении будет действовать с предстоящей ночи.

Так, ночью 23 ноября местами по южным районам республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега.

По южным и центральным районам местами прогнозируется налипание мокрого снега от 11 миллиметров и более.

Под действие непогоды может попасть Петрозаводск, уточнили в ЕДДС карельской столицы.