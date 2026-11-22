В Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, предупредили экстренные службы со ссылкой на информацию республиканского гидрометцентра.
Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении будет действовать с предстоящей ночи.
Так, ночью 23 ноября местами по южным районам республики ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега.
По южным и центральным районам местами прогнозируется налипание мокрого снега от 11 миллиметров и более.
Под действие непогоды может попасть Петрозаводск, уточнили в ЕДДС карельской столицы.