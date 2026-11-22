Синоптики дали снежный прогноз на воскресенье, 22 ноября, в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 22 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно. В большинстве районов умеренные, днем по южной половине местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3,+2°С в течение суток.

В Петрозаводске ожидается облачная погода. Умеренные, днем временами сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега. Днем налипание мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток составит 0,+2°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале -2 °С,

в Кеми +2°С,

в Кондопоге +2 °С,

в Медвежьегорске +2 °С,

в Олонце +1 °С,

в Пудоже +2°С,

в Сегеже +1 °С,

в Сортавале +1 °С,

в Суоярви +1 °С.