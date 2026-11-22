В Карелии жулики предлагали жителям города «грузоперевозки» и денежные пособия

Фото: "Петрозаводск говорит"

Жители Суоярвского округа обсудили в местном паблике новые уловки мошенников. По словам участников сообщества, злоумышленники звонили на стационарные телефоны в поселке Суоеки.

«Сегодня атаковали стационарные телефоны в поселке Суоеки. Звонил мужчина, представлялся секретарем администрации. Женщина предлагала «грузоперевозки». Предупредите родителей и пожилых родственников»,

– говорится в сообществе «Подслушано в Суоярви».

На предупреждение откликнулись и жители округа из Суоярви и Гумарино. Судя по комментариям, люди сохраняют бдительность.

«Мне тоже накануне звонили насчет грузоперевозок. А потом около 18:00 позвонили из мэрии по поводу получения пособия в размере 9000 рублей. Предлагали записать на завтра на 11:00. Я отказалась».

Ранее мы писали, что жителей Сортавалы атаковали мошенники.