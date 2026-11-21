Новые требования к сельским магазинам могут иметь катастрофические последствия

Фото предоставила Наталья Никитина

«Мы не ропщем и не просим помощи от государства, но дополнительные обременения приведут к печальным последствиям. Кто в поселки доставит хлеб, молочные продукты, яйца, мясную и куриную продукцию, фрукты, овощи, корма для животных, строительные материалы и многое другое? Перед администрацией округа встает неразрешимая задача по обеспечению населения товарами первой необходимости», — сказано в обращении предпринимателей Муезерского округа.

Проблема возникла из-за того, что в октябре 2026 года правительство Карелии сократило перечень отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где предпринимателям было разрешено работать без кассовых аппаратов. Этот документ вызвал у предпринимателей настоящий шок.

«Мы не против кассовых аппаратов. Но в ситуации, когда в поселке регулярно возникают проблемы и с электричеством, и с интернетом, применение кассовых аппаратов становится невозможным»,

— сказала предпринимательница из поселка Лендеры Наталья Никитина.

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