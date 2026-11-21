В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 21 ноября в 2006 году

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Возможно, таяние льда и снега послужило причиной тревожной ситуации, о которой сейчас пойдет речь. В такой период обостряется так называемая ротавирусная инфекция. По некоторым данным, именно это послужило причиной карантина, объявленного в госпитале для ветеранов на улице Куйбышева.

В ночь с 15 на 16 ноября несколько пенсионеров, проходящих лечение в терапевтическом отделении госпиталя были переведены в инфекционную больницу. Спустя сутки за ними последовали еще несколько человек. Родственники больных забили тревогу, опасаясь, что в госпитале немощных стариков могли заразить серьезной инфекцией.

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Главный врач, которым в те годы был Андрей Гравов, поспешил успокоить журналистов, хотя от личной встречи с прессой отказался, «чтобы не нагнетать обстановку». В министерстве здравоохранения республики сообщили, что взяли ситуацию на контроль и даже провели совещание по поводу карантина и увеличения случаев дисфункции кишечника у больных, которых перевели в другие лечебные стационары города. Впрочем, на само совещание прессу не пустили, объявив закрытым. Сотрудники СЭС провели проверку в отделении, которое было поставлено на карантин. Результаты анализов, по словам эпидемиологов, будут готовы спустя пару дней. Главный врач госпиталя заверил, что патогенных инфекций у больных не обнаружено. Постановка отделения на карантин и перевод больных с расстройством желудка в инфекционное отделение, по словам главврача, связано с ужесточением требований к больницам. Все подобные случае проверялись, даже МЧС было поставлено в известность. Чтобы исключить малейшую возможность заражения серьезной инфекцией. По мнению врачей, скорей всего десять человек подхватили ротавирусную инфекцию, которая возникает в период таяния снега и попадает в организм человека из воды. Непонятно только, как талая вода попала к больным, которые находились в госпитале.

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Глава Республики Карелия Сергей Катанандов прокомментировал ситуацию с Петросоветом, пояснив свою позицию по отношению к голодающим депутатам. Они в свою очередь собрали пресс-конференцию, где обратились к горожанам с воззванием.

Главе РК пришлось признать, что решение о роспуске далось непросто и, по словам Катанандова, наверное, было «самым одиозным». Но и народные избранники, по его мнению, выбрали не самый удачный метод доказательства своей правоты: «Мы наводим порядок в законодательстве. Правовые формы все исчерпаны. И даже в этой ситуации все можно вернуть в правовое русло. Есть порядок отмены решений Законодательного собрания. А переводить все в конфликт между городским советом и правительством с Главой республики – это просто смешно. У нас даже причин для конфликта нет. Был один-единственный вопрос – и мы его разрешили: мэр избран всенародно».

Для голодавших неделю депутатов эти правовые нормы, видимо, были неочевидны. Свое отношение они выразили так: к портрету Сергея Катанандова (в мэрии выставлены портреты всех бывших мэров Петрозаводска) они приложили конституцию Карелии в траурной рамочке. То, что Петросовет будет распущен, для них уже было очевидно. Но чтобы поставить свою точку в этой истории, они зачитали журналистам обращение к горожанам: «Нам стало понятно, что справедливости не добиться, - читал Геннадий Сельминский. – В связи с этим мы решили прекратить голодовку. В то же время мы не отказываемся от борьбы за права и самостоятельность местного самоуправления. Борьба сплотила нас, впредь мы будем ее вести другими, более эффективными методами».

Что имелось в виду под «другими методами», узнать не удалось. Методы будут политические – единственное, что смогли пояснить депутаты распущенного Петросовета.

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Жители Ужесельги – как минимум три сотни человек – продолжали жить без общественного транспорта. С 1 ноября там отменили единственный автобус городского сообщения №12, при этом власти обещали увеличить количество рейсов пригородных автобусов. Но ситуация так и не изменилась.

Инвалид Владимир Петрович Иванов ходил с палочкой. Из Ужесельги ему часто нужно было выбираться в Петрозаводск в поликлинику и по другим делам. А транспорта не было уже две недели. Автобусы, ходившие в Деревянку и Ую, не справлялись с задачей, которую им поставили власти. Жители утверждали, что они часто вообще не останавливаются – проносятся мимо. Все на усмотрение водителя. «Хоть бы два автобуса ходило, как на Птицефабрику, - просил Владимир Петрович. – И то бы нас устроило».

В Ужесельге было много молодых мам с маленькими детьми. Всем нужно было как-то попадать в город, где детские сады и больницы. Школьники оказались на вынужденных каникулах. От Прионежского управления образования поступило предложение возить детей в школу села Деревянное вместо городских школ. Даже обещали для этого дать автобус. Но мамы были недовольны: «Автобус в 8 утра и в 5 вечера. И дети будут после уроков сидеть и ждать вечера, чтобы доехать домой?» Какой смысл возить детей в школу Деревянки за 25 километров, если Петрозаводск в пяти километрах от Ужесельги? В школе Деревянки признались, что готовы учить детей. Но ездить за ними специально было некому.

Муниципальный автобус №12 очень выручал жителей Ужесельги. И дети в школу попадали, и взрослые на работу, и старики в поликлиники. «Сегодня самый оптимальный вариант был бы – обсчитать затраты 12-го автобуса – два рейса утром и один вечером. И вся проблема была бы решена», - была согласна с жителями Лилия Шестакова, глава администрации Деревянского поселения. Кстати, жители Ужесельги уже грозили выйти на пикет в Петрозаводске, раз их не хотят услышать.

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Таким было 21 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности