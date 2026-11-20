Врач назвал японскую ходьбу лучшим упражнением для сердца

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Жители Карелии хорошо знакомы со скандинавской ходьбой, даже в дошкольных учреждениях Петрозаводска обучают этому виду физической активности. Существует также и японская ходьба. О ней рассказал врач-кардиолог Аурелио Рохас изданию El Confidencial, на которое ссылается «Радио 1».

По словам спикера, именно восточный вариант активности является самым эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний. Для этого требуется полчаса ходить по улице с переменной интенсивностью: три минуты — в максимально возможном темпе, но без перехода на бег, еще три — заметно медленнее, и так по очереди.

Доктор отметил, что при такой нагрузке улучшается чувствительность к инсулину, нормализуется артериальное давление и снижается хроническое воспаление в организме.

Тренировки должны быть ежедневными и проходить в удобной обуви, желательно в дневное время.