Бесхозный Opel суд передал в собственность администрации Петрозаводска

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде завершилось рассмотрение заявления местной администрации о признании права муниципальной собственности на брошенный автомобиль.

По данным паблика судебной инстанции, весной этого года власти города нашли автомобиль Opel с признаками бесхозности: длительное время находится без движения, колеса спущены, имеются повреждения корпуса. Транспортное средство «прописалось» у многоквартирного дома по улице Шотмана.

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В Петрозаводске размещается и хранится на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом, брошенный или разукомплектованный транспорт, поэтому на автомобиле оставили уведомление с просьбой переместить «ласточку» или утилизировать.

При повторном обследовании было установлено, что «воз» и ныне там. Установить владельца попытались через органы внутренних дел. Выяснилось, что автомобиль снят с государственного учета в 2018 году и собственник неизвестен.

Учитывая эти факты и данные, суд признал право на транспортное средство за городской администрацией. Решение суда в законную силу не вступило.