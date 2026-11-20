От получаса до часа выступления звезд на новогоднем празднике обойдутся до 20 млн рублей

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Российские знаменитости подняли ценник за выступления на новогодних корпоративах.

На два миллиона повысил цену часового выступления рэпер Navai – гонорар звезды составит 6 миллионов рублей, пишет «Москва 24». За 40-минутное выступление певица Анна Седокова просил на 200 тысяч больше – 1,7 млн рублей. Артисты готовы выступать как на вечеринках в России, так и за пределами страны. Заказчик должен будет покрыть и транспортные расходы.

Народная артистка Надежда Кадышева вдвое снизила гонорар за корпоратив. На вечеринке артистка готова выступать полчаса за 10 миллионов рублей.

Наиболее дорогими остаются выступления Филиппа Киркорова и группы «Руки Вверх!» - 20 миллионов рублей. Рэпер Баста готов дать новогодний концерт за 15 миллионов, Григорий Лепс и Ваня Дмитриенко готовы выступить за 12 миллионов, а певица Полина Гагарина - за 11 миллионов.