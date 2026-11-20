Дорожным полицейским попались и беспечные пешеходы, и циничные водители

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии с 28 октября по 6 ноября 2026 года проходило мероприятие «Безопасность пешехода». Рейды проводили сотрудники Госавтоинспекции для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников движения. Об итогах рейда сообщили в ГАИ.

Так, в ходе рейдов инспекторы привлекли к административной ответственности 51 водителя – нарушители не пропустили пешеходов. Кроме того, полицейским попались и 194 пешехода, которые нарушили правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Карелии призвала водителей и пешеходов строго соблюдать правила. Внимательность и дисциплинированность – залог безопасности на дорогах, отметили в ведомстве.

Так, ранее сообщалось об одном из таких нарушителей-пешеходов: 85-летний петрозаводчанин переходил дорогу в неположенном месте, пенсионера сбила машина.