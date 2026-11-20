В суде Кондопоги назначили наказание водителю-нарушителю за поддельное водительское удостоверение

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Ранее лишенный права управления транспортными средствами, житель Кондопожского района купил поддельное водительское удостоверение. Однажды автомобиль нарушителя остановили сотрудники ДПС для проверки.

Желая избежать административной ответственности за управление «ласточкой» без права на такие действия, мужчина умышленно предъявил инспектору поддельное удостоверение, что впоследствии и стало предметом судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. Мужчину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, уточнили в паблике Кондопожского городского суда.