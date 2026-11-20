Девушки показали боевые приемы, а впереди у них творческие номера

фото пресс-служба УФСИН по РК

В Карелии выбирают самую красивую сотрудницу УФСИН. На звание «Мисс УИС» претендуют восемь участниц. В управлении говорят, что состязание – не просто конкурс красоты, так как важны и изящество, и настоящая профессиональная закалка.

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Участницы конкурса демонстрировали умение ориентироваться в нормативно‑правовой базе, рассказывать об истории России и уголовно-исполнительной системы, стрелять по мишени, отжиматься и технично выполнять боевые приемы.

Финал конкурса близится. Девушки представят визитные карточки на тему «Моя профессия», расскажут, какой видят родную Карелию, и удивят творческими номерами.