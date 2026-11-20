Медики Олонецкого района пожаловались на изменения в больнице – сокращение и перераспределение обязанностей

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Медики собирают подписи, пишут в СМИ и обращаются к депутатам из-за грядущих изменений в больнице Олонецкого района.

Позицию специалистов, попавших под нож сокращений и перестановок, изложило издание «Черника», позиция чиновников и самой больницы пока не известна. Люди говорят, что узнали об изменениях 19 октября на собрании в кабинете главврача, где был зачитан список сокращаемых должностей.

Сотрудники ЦРБ говорят о сокращении ставок двух ставок медсестер хирургического отделения и двух терапевтического. Руководство больницы намерено поручить медсестрам приемного отделения обслуживание терапии по ночам. Медсестрам-анестезистам из интенсивной терапии и реанимации предлагают заниматься еще пациентами хирургического отделения. Перевязочную медсестру хотят обязать днем обслуживать перевязочный кабинет и хирургическое отделение.

Изменения затронут и амбулаторию в Видлице. Как пишет издание со ссылкой на обращение медиков, во врачебной амбулатории сократят полставки администратора и 0,75 ставки педиатра.

Обратившиеся в СМИ сотрудники считают, что уменьшение числа ставок, расширение обязанностей оставшихся работников могут еще сильнее затруднить доступ к лечению. Они требуют проверить действия администрации и сохранить доступность медицинской помощи. Также авторы обращения сообщили о финансовых трудностях медицинского учреждения – долгах и арестованных счетах. Кроме обращения к депутатам, люди обратились в правоохранительные органы, собираются обращаться к руководителю СК России Александру Бастрыкину.

«Петрозаводск говорит» писал ранее о сокращении медсестры в ФАПе в Рускеале и попытках местных жителей отстоять медика.