Специалист сказал, как разоблачить напичканную жидкостью курочку

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Не секрет, что куриные тушки с помощью инъекций накачивают водой и другими жидкостями, чтобы искусственно увеличить вес продукта. Однако многие покупатели не хотят ни переплачивать за воду, ни маяться потом при готовке – из-за вытекающей лишней влаги, к тому же после манипуляций с уколами мясо теряет вкус и рискует превратиться в бесформенную массу. Кроме того, ненужные добавки могут вызвать аллергию. а также навредить ЖКТ, так как в мясо могут попасть опасные бактерии, что приведет к отравлению.

Шеф‑повар и пищевой технолог Никита Василенко в беседе с «Пятым каналом» рассказал, как рассекретить обработанное мясо. Так, некоторые производители для дополнительного веса закачивают в куру фосфаты для удержания влаги и гуаровую камедь – как загуститель. В результате под кожей формируется желеобразная масса, а тушка становится тяжелее.

Так, если на коже видны следы проколов, а при надавливании на тушку вмятина долго не исчезает, при этом прощупываются желеобразные прослойки, это значит, что курицу накачали. Также куру можно проверить ультрафиолетовым фонариком: вода под УФ‑светом не видна, а фосфаты начинают светиться неоновым оттенком.

Эксперт посоветовал выбирать охлаждённое мясо: его проще проверить на наличие загустителей.