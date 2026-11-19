Карта стала по-настоящему массовым инструментом, её оформили более 28 тысяч человек. Самый активный сегмент — старшеклассники 15–18 лет

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В Карелии держатели «Пушкинской карты» с начала года потратили свыше 21 млн рублей на культурные мероприятия. Из этой суммы 3,4 млн рублей пришлось на билеты в кино, остальное — на концерты, спектакли и иные события. Об этом рассказала управляющая ВТБ в Карелии Ася Дурягина в рамках брифинга, посвященного открытию флагмана банка в Петрозаводске.

В этом году Пушкинские карты в регионе получили более 28 тысяч человек и совершили по ним более 36 тысяч транзакций.

Наибольшую активность проявляют подростки 15–18 лет — именно на эту группу приходится основной объём покупок. Особенно заметен интерес к кино среди 17‑летних пользователей.

По статистике банка, активнее всего картой пользуются старшие школьники: они чаще оформляют карты и полностью расходуют выделенный лимит.

Пять тысяч рублей для школьника или студента - неплохой культурный депозит и каждый держатель карты сможет найти, на что его потратить с пользой и удовольствием,

- отметила Ася Дурягина.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года по решению президента. С 2025 года она входит в национальный проект «Семья». Карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет, её выпуск и обслуживание не требуют платы. На балансе — 5 тысяч рублей, которые можно использовать для посещения театров, музеев, концертных площадок, кинотеатров и других учреждений культуры. В программе сейчас участвуют свыше 12 тысяч организаций.