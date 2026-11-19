Крупный провайдер заявил об очередной кибератаке

изображение сгенерировано Алисой AI

Интернет у некоторых пользователей может снова не работать. О новой волне атаки сообщили днем 19 ноября в компании «Сампо.ру».

«Кибератака на инфраструктуру Сампо.ру возобновилась»,

- сообщили в интернет-компании.

Некоторые сервисы могут быть временно недоступны или работать медленнее обычного, предупредил провайдер и заявил, что ситуация находится под контролем.

Предыдущая атака на сервисы «Сампо.ру» длилась около девяти дней и вызвала шквал недовольства абонентов. В компании обещали сделать перерасчет. Но в каком именно формате – в компании так и не уточнили.

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«В Беломорске в ночь с воскресенья на понедельник сигнал пропал. Оператор Сампо звонки сбрасывал и не отвечал при дозвоне просят переподключить провода. Досит», - пишут пользователи сервиса Downdetector.

«У Сампо официальная инфа «кибератаки продолжаются». Сколько можно врать?»

Некоторые пользователи пишут, что на фоне сбоев перешли на другого провайдера.

«Сбои продолжаются, интернет то работает, то нет, а Сампо молчат, словно ничего и не происходит. пора правда менять провайдера, это невозможно уже».