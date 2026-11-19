В Петербурге руководитель турфирмы услышала приговор суда по делу о хищении более 3,7 млн рублей

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В суде Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение уголовного дела о более 3,7 млн рублей на продаже путёвок. В преступлении обвиняли руководителя турфирмы. Подробностями поделился «Деловой Петербург».

По данным источника, женщина продала клиентам туристические путевки, при этом она знала о своих финансовых трудностях и не планировала выполнять взятые на себя обязательства. Полученные средства петербурженка потратила. Всего было похищено более 3,7 млн рублей.

Суд назначил главе турфирмы пять лет условно. Ей также запрещено заниматься туристической деятельностью на 4 года 10 месяцев. Кроме того, женщину обязали компенсировать пострадавшим 480 тысяч рублей.