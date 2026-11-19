Особенно тяжко водителям придется между Петрозаводском и Кондопогой

Фото: Петрозаводск говорит

О неблагоприятном погодном явлении, которое может осложнить передвижение автомобилистов по трассе в Карелии, предупредил паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Сегодня, 19 ноября, хорошо видна работа Онежского озера. Шлейф снегопадов направлен с озера в сторону Кондопожского района, сообщает погодный паблик. В Сети опубликовали карты направления осадков, которые наглядно подтверждают прогноз.

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Пот данным источника, больше всего осадков ожидается на трассе между Петрозаводском и Кондопогой. Водителей, направляющихся в сторону Кондопоги, предупредили об опасности и призвали быть внимательными.