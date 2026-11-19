В Ярославской области суд отправил в колонию мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

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В Ярославской области 57-летний мужчина убил свою сестру и ее мужа, после чего попытался назвать себя свидетелем. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника, мужчина находился в частном доме, когда поссорился с сестрой. Он взял полено и нанес родственнице и ее мужу не менее ста ударов, от которых те скончались. На следующий день убийца вызвал полицию. Свою вину в суде он не признал.

Тем не менее, суд решил, что именно брат убил сестру и ее мужа. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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