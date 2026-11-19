За шесть лет рождаемость в Костомукше упала в 2,5 раза

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Рождаемость резко сократилась на севере Карелии. Это свидетельствует из официальных цифр, представленных чиновниками. В настоящее время в Костомукше проверяют детские сады – чиновники оценивают состояние учреждений, определяют потребности и получают объективную картину ситуации в системе дошкольного образования города горняков.

В администрации признают - за последние годы рождаемость снизилась значительно. В 2020 году в Костомукшском округе родилось 264 ребенка, в 2026 году - всего 103. Количество новорожденных сократилось более чем в 2,5 раза.

Наполняемость детских садов снижается. Прогноз по наполняемости групп в дошкольных учреждениях выглядит совсем не оптимистично.

«По прогнозу на 2027 год, дошкольные учреждения окончат 292 ребенка, тогда как на смену им ожидается около 150 малышей. Иными словами, количество выпускников почти в два раза превышает число детей, которые придут в детские сады»,

- говорят в администрации округа.

За цифрами скрывается то, что потребность в местах в садах снижается. В некоторых корпусах садов вместо предусмотренных 12-14 групп будут востребованы всего от 4 до 9 групп.

«В целом по городу прогнозируемая наполняемость детских садов составит немногим более 60%»,

- резюмируют в администрации округа.

Для костомукшских чиновников анализ даст возможность определить приоритеты в содержании и ремонте садов, более рациональном планировании бюджетных расходов.