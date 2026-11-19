Суд оставил в силе выписанный управляющей компании в Петрозаводске штраф за антисанитарию на контейнерной площадке

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Суд в Петрозаводске подтвердил законность штрафа управляющей компании за грязную площадку с контейнерами для мусора. УК придется выплатить 250 тысяч рублей.

Арбитражный суд Карелии признал законным крупный штраф, выписанный управляющей компании за антисанитарию возле мусорных баков в Октябрьском районе. Компания пыталась оспорить наказание, но проиграла спор.

Поводом для разбирательства стала жалоба местного жителя в госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. Инспекторы на месте убедились, что контейнерная площадка, к которой прикреплены многоквартирные дома, обслуживаемые управляющей организацией, загрязнена и находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. Результатом выезда стал административный штраф.

УК пыталась его оспорить, но суд отказал, так как счел, что в обязанности управляющей организации входит уборка контейнерной площадки, которой пользуются жильцы обслуживаемых этой организацией многоквартирных домов. Решение суда пока не вступило в силу.