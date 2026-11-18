Страна восходящего солнца стала больше из-за извержения вулкана

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Япония приросла новой территорией. Случилось это после подводного извержения вулкана у тихоокеанского острова Иото. В результате природного явления образовался новый участок суши, который соединился с основным берегом, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на NHK.

Извержение продолжается, а ученые тем временем отмечают, что у «новообразования» есть шансы избежать разрушения, если выйдет лава, в противном случае новую землю размоют волны.

Ранее ни ученые, ни МЧС не зафиксировали землетрясение в Карелии.

