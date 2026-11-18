Диетолог рассказала, кому противопоказан кефир

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Кефир считается полезным кисломолочным продуктом. В нем кладезь витаминов групп A, B, C, D, а также кальций, калий, медь. Несмотря на

это, есть категории людей, кому напиток противопоказан. Об этом, а также о том, чем вредны кефирные разгрузочные дни, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Тамара Прунцева.

По словам эксперта, продукт противопоказан детям раннего возраста, тем, у кого есть непереносимость лактозы или обострение ЖКТ.

К кефирной диете или разгрузочным дням на этом кисломолочном продукте Прунцева отнеслась скептически, отметив, что чаще всего такая «игра» с организмом приводит к вздутию, слабости и утомляемости. Причина ухудшения самочувствия – организм недополучает белки, жиры и углеводы.

Спикер отметила, что кефир – полезный перекус, но никак не основа рациона.