Юрист: фамилию нельзя забрать обратно – это не имущество

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Можно ли запретить женщине оставить фамилию мужа после развода? А мужчине – если он ранее взял фамилию избранницы? И как отобрать то, что невозможно взять в руки и положить в карман? Тонкости и реальное положение дела раскрыла «Российской Газете» юрист Евгения Данилова.

Процедура развода не означает того, что женщина, которая взяла фамилию мужа, автоматически должна ее «сдать» или поменять.

По словам эксперта, расторжение брака лишь официально прекращает союз мужчины и женщины, но не обязывает человека отказаться от фамилии, которую он получил во время брака.



Фамилия – это не имущество, которое можно забрать обратно, подчеркнула юрист. Фамилия – это часть имени человека, поэтому и решение о том, менять фамилию или нет, принимает непосредственно сам ее обладатель. Так что, носить или носить – дело личное и никому, кроме владельца, неподвластное.



При этом правило распространяется абсолютно одинаково и на мужчин, и на женщин. Так, если в браке мужчина взял фамилию супруги, то после развода он также вправе ее оставить, добавила Данилова. Причем причин для сохранения фамилии может быть много, отметила юрист.