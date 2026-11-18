Ремонтные работы запланированы на 2027–2028 годы

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

На Прямую линию главы Карелии поступил вопрос от жителя Питкяранты Александра Юшкевича о сроках ремонта местного Дома культуры. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что ремонтные работы запланированы на 2027–2028 годы.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт культурного объекта в Питкяранте была разработана в 2022 году. В 2026-м заявка региона получила поддержку в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Общий объём финансирования составил почти 101 млн рублей, из которых более 97 млн – средства федерального бюджета.

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В здании 1976 года постройки восстановят фасад и кровлю, модернизируют системы тепло-, энерго- и водоснабжения, водоотведения, а также пожаротушения. Все инженерные решения будут соответствовать современным требованиям энергоэффективности и безопасности. Отдельное внимание уделят созданию доступной среды: проектом предусмотрены условия для посещения учреждения культуры людьми с ограниченными возможностями здоровья и маломобильными группами населения.

«И отдельно то, что для питкярантцев особенно важно: панно на фасаде восстановим как надо – бережно, в его историческом виде. Дом культуры должен вернуть себе и надёжность, и узнаваемый облик»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Сегодня в Доме культуры работает около 10 творческих объединений, среди которых академический хор, театральная и танцевальная студии, а также студия йоги, творческая мастерская, театр балета, хореографический ансамбль и вокальная группа Armas randaine. После завершения ремонта жители Питкяранты получат более комфортные условия для культурного досуга и саморазвития.

Запись «Прямой линии» доступна на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте».