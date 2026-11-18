Поисковики обнаружили останки защитника Петрозаводска в Прионежском районе

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Очередную находку сделали карельские поисковики в Прионежском районе Карелии. На берегу реки Нёлукса участники отряда «Балтийский щит» обнаружили фрагментированные останки бойца Красной армии, которые долгие годы оставались незахороненными,сообщили в паблике отряда.

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Найденного защитника Петрозаводска предадут земле с соблюдением всех воинских почестей на мемориальном комплексе «Курган Славы» в 2027 году.

Несколькими днями ранее участники отряда сделали в этом месте еще одну находку, а в Лоухском районе вернули из небытия более 40 имен красноармейцев.