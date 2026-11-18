Суд обязал взыскать компенсацию морального вреда с администрации Пудожского района

Фото создано с помощью Алиса AI

В Пудожском районном суде рассматривались четыре гражданских дела о взыскании компенсации морального вреда после нападения собак: три иска подал прокурор района в интересах несовершеннолетних, еще один – местная жительница.

По трем делам ответчиком выступила администрация Пудожского района, по одному – владелец животного.

Суд установил, что один раз в марте прошлого и дважды в мае этого года безнадзорная собака напала и укусила двоих детей и женщину. Еще в одном случае уже домашняя собака атаковала ребенка, впоследствии ему потребовалась длительная психологическая помощь.

Представитель администрации иск не признал, отметив, что меры по отлову безнадзорных животных принимались, но финансирования оказалось недостаточно. А вот владелец собаки не стал отрицать факт нападения.

Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда: 30 тысяч рублей с владельца собаки и по 20 тысяч рублей с администрации Пудожского района по каждому из трех дел.

Решения суда не вступили в законную силу, уточнили в паблике суда.