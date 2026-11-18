Власти региона заключили новый контракт на строительство спортивного объекта стоимостью более 300 миллионов рублей

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Власти Карелии заключили новый контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Олонце стоимостью 305,4 млн рублей. Достроить его обещают в следующем году. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил во время прямой линии.

Житель Олонецкого района спросил главу региона о возведении спортивного объекта. Как оказалось, два предыдущих подрядчика не смогли справиться с задачей, из-за этого сроки реализации важного проекта изменили. Как объяснил Парфенчиков, карельский Минстрой определил нового подрядчика – работами займется карельская компания «Онегопромстрой».

«Строительство ФОКа однозначно остается в наших планах»,

- заверил глава республики.

«За два года на объект выходили две организации из других регионов, которые не справились со своими обязательствами. Сейчас заключили госконтракт с местным подрядчиком. К концу 2027 года мы должны завершить объект»,

- сказал Парфенчиков.

ФОК в Олонце строят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий».