20 ноября одно из любимых мест горожан и гостей столицы Карелии будет праздновать свой день рождения. Можно будет не только повеселиться и вкусно поесть, но и выиграть сертификат на большую сумму.

Фото предоставлено рестораном "Нойбранденбург"

Если в Петрозаводске говорят «Нойка», все понимают, о чём речь. Это не просто точка на карте города, а часть городской памяти. Заведение, которое помнит 70‑е, пережило смену эпох и вот уже четверть века живёт в новой концепции под руководством команды Александра Лукьянова.

В Петрозаводске уже давно нет знаковых заведений, по которым ностальгируют: ушли в небытие «Петровский», «Белые ночи», «Кавказ», «Кивач»… А костяк команды «Нойбранденбурга» уже 25 лет вместе. Все управленцы остались рядом с Александром Лукьяновым. Есть официантка по имени Анна, которая 15 лет работает в ресторане. Такая стабильность - редкость для индустрии гостеприимства, и секрет её прост: здесь ценят людей, и гостей, и своих сотрудников.

Ресторан давно стал городской легендой: его любят за уютную атмосферу без пафоса и кухню кухню, где соседствуют европейские, немецкие и карельские блюда.

20 ноября ресторан «Нойбранденбург» будет праздновать свой день рождения. Можно будет повеселиться, вкусно поесть и попытать удачу: будет разыгрываться сертификат на большую сумму. Подробности читайте в интервью.