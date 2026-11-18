Спасатели искали в темноте 12-летнего ребенка

Фото сгенерировано Алиса AI

Вечером во вторник, 17 ноября, петрозаводские спасатели искали в лесу 12-летнего мальчика, который потерялся во время прогулки.

Ребенок заблудился в лесу рядом с университетским городком за Александровским проездом в Петрозаводске, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

О происшествии спасателям сообщили в 16:45. Для поисково‑спасательных работ направилась группа спасателей карельской столицы.

Около 18:00 специалисты поисково-спасательного отряда нашли ребёнка и вывели из леса. Медицинская помощь ему не потребовалась. Мальчика отвезли домой.