Стоимость стоматологических услуг в Хельсинки вырастет на 10%

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Почти 234 евро платят жители Хельсинки за посещение процедурного кабинета дневной хирургии в крупнейшем медицинском округе Финляндии HUS. Сутки пребывания там же в стационаре обходятся пациенту 71,5 евро. Такие тарифы на эти и другие медицинские манипуляции вынуждают финнов всё чаще отменять или переносить операции. С марта 2027 года таких случаев может стать еще больше – учреждение планирует повысить стоимость лечения из-за урезания госфинансирования медицины. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Отмечается, что рост тарифов коснется не всех услуг, а только специализированной помощи. Так, приём врача-специалиста будет стоить почти 81 евро, а стоматологические услуги подорожают на 10%. Кроме того, планируется ввести отдельные сборы: за операции и процедуры в размере 264,10 евро, за специальные обследования — 41 евро.

Ранее стало известно, что карельские колонии готовы производить продукцию для учреждений здравоохранения республики.