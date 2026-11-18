Жертвами дистанционных преступлений ижевчанина стали 10 жителей Карелии

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В Карелии завершено расследование уголовных дел о 46 преступлениях, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

По версии следствия, к злодеяниям оказался причастен уроженец Ижевска 2004 года рождения. Ему инкриминируется 11 эпизодов мошенничеств, 25 покушений на мошенничество и 10 преступлений, связанных с незаконным сбором, использованием и хранением персональных данных.

По данным МВД по РК, мужчина купил в интернете базу старых телефонных номеров, затем установил персональные данные их бывших владельцев, десять из которых оказались жителями Петрозаводска, Олонца и Лоухского района.

Обвиняемый подавал заявки на выдачу микрозаймов, и если заявки были одобрены, то забирал себе деньги. Так молодой человек заработал более 107 тысяч рублей.

Свою вину он признал и обещал возместить нанесённый ущерб.

Сообщается, что ижевчанин совершил аналогичные злодеяния в отношении жителей других регионов страны. Дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.