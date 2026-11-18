Хирург предостерег от ежедневного употребления яичницы

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Регулярное потребление яичницы и омлета может «наградить» человека целым «букетом» заболеваний: сальмонеллез, онкозаболевания, атеросклероз. О вреде, который могут нанести эти блюда, сообщил хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, спровоцировать развитие первого заболевания может недостаточная термическая обработка. Использование дешевых растительных масел при жарке увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А вот высокое содержание холестерина в яйцах – одна из причин развития атеросклероза и ухудшения кровообращения.

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