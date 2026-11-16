Специалист дала советы по быстрому преображению

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Перед праздником, а не за горами Новый год, женщины стремятся освежить внешний вид, преобразиться и выглядеть как можно лучше. Модный лук, конечно, подразумевается тоже, но в первую очередь красавицы ищут способы косметологического «апгрейда».

Ведущий бьюти-технолог Наталия Ямазаки назвала россиянкам обязательные процедуры для лица, которые помогут стать свежее и моложе к Новому году . Мнение эксперта приводит издание Lenta.Ru.

По словам специалиста, быстро преобразиться к предстоящему празднику поможет комплекс уходовых процедур: очищение, осветление и увлажнение кожи. Так, перед праздничной неделей технолог отправляет россиянок на лифтинг-уход и тонизирующий массаж.

Сначала косметолог должен очистить кожу с помощью AHA-кислот, а потом должен последовать тонизирующий массаж, который снимет или уменьшит отеки и улучшит кровообращение. После массажа, по словам эксперта, на кожу наносится энзимный пилинг с витамином С, а затем – энзимная маска. Такая последовательность придаст лицу сияние.

Визит к косметологу следует завершить гидрогелевой маской и кремом. При этом во время маски могут применяться криосферы. Холод сужает сосуды и снижает приток жидкости к тканям – эффект будет сразу заметен под глазами и по овалу лица, уточнила специалист.