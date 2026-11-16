Медведь напал на человека в регионе России

В Пермском крае местный житель госпитализирован после встречи с хищником

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В Пермском крае медведь напал на местного жителя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

По данным источника, инцидент произошел в Еловском округе. После встречи с хищником человеку удалось выжить. Он был госпитализирован. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Специалисты ведут расследование происшествия.

Отмечается, что с начала года в России от лап медведей погибли 36 человек.

Ранее сообщалось о том, что трехлетний мальчик умер после наркоза в российском городе.