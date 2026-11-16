Девятилетний россиянин стал наркоманом из-за матери

В Новосибирске женщину осудили за склонение ребенка к употреблению запрещенных веществ

Фото "Петрозаводск говорит"

Жительница Новосибирска получила больше 10 лет колонии за склонение своего маленького ребенка к употреблению наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным источника, 42-летняя женщина искала вместе с девятилетним сыном закладки, хранила наркотики в доступном для него месте и регулярно употребляла вещества в присутствии ребенка. В результате мальчик стал систематически употреблять наркотики из-за свободного доступа к сумке матери, где та хранила запрещенку. Здоровью школьника был причинен вред средней степени тяжести.

Женщине назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца и 10 дней лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год.

Ранее сообщалось о том, что 19-летняя жительница Петрозаводска провернула аферу с чужим имуществом.