Снег, дождь и гололедица: так себе погода будет 17 ноября в Карелии

Во вторник стихия немного успокоится в республике, но сильно не порадует

Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в Карелии во вторник, 17 ноября, стало известно из метеосводки регионального гидрометцентра.

В республике будет облачно, ночью на юге с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, на севере и западе местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер подует южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем 0, +5.

В столице региона облачная погода, ночью с прояснениями. В ночные часы осадки не прогнозируются, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +1, +3. Атмосферное давление будет понижаться.