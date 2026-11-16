Юная петрозаводчанка провернула аферу с чужим имуществом

В столице Карелии осуждена 19-летняя женщина, признанная виновной в растрате

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Петрозаводский городской суд вынес приговор 19-летней женщине, которая обвинялась в растрате, то есть в хищении вверенного ей чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в мае девушка нашла объявление о сдаче в аренду игровой приставки и заключила с владельцем вещи договор о суточной аренде за 1000 рублей. В тот же день она попросила своего друга сдать приставку в ломбард, заверив его, что имущество принадлежит ей. В итоге за приставку горожанка выручила 23 тысячи рублей, а владелец вещи понес убытки на 44 тысячи рублей.

Учитывая, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности, суд назначил ей наказание в виде более полутора лет принудительных работ.

Ранее сообщалось о том, что мужчины разгромили прилавок с салом в карельском городе.