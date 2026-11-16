Мужчины разгромили прилавок с салом в городе Карелии

Агрессивное поведение по отношению к продавцу-женщине осудили

изображение сгенерировано Алисой AI

Неприятная ситуация произошла утром 15 ноября у сетевого магазина в Питкяранте. Произошедшее запечатлела камера наблюдения.

В кадр попало, как на парковке рядом с одной машиной торгует женщина, неподалеку на газоне стоит еще одна женщина, продающая сало. О произошедшем рассказали в сообществе «Питкяранта Life».

В какой-то момент рядом со второй женщиной останавливается легковушка малинового цвета. Из нее выходит мужчина и приближается к продавцу, между ними, вероятно, происходит какой-то разговор. Затем из машины выскочил еще один человек и замахнулся на женщину. После чего начал хватать продукты с прилавка и швырять то в женщину, то на землю, в конце концов перевернув прилавок. После этого он сел обратно в машину, второй мужчина также сел на водительское кресло, и машина уехала. Рядом находились люди. Никто не вмешался в ситуацию.

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В комментариях агрессию со стороны мужчины осудили.

«Бедная женщина... Такая агрессия от мужчин, и никому дела не было…Равнодушие нас убивает».

«Страшно смотреть на такие кадры! Среди белого дня… Вот так будут убивать, и никто ведь не заступится».