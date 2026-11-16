Опубликованы жуткие кадры с места столкновения микроавтобуса с лосем

Водитель пострадал в дорожной аварии с участием дикого зверя в Карелии

Фото ОПС по Муезерскому округу

В сети появились фотографии с места ДТП с участием микроавтобуса и лося. Инцидент случился в Карелии утром 15 ноября, кадры публикует сообщество ОПС по Муезерскому округу.

Напомним, авария произошла на 83-м километре дороги Кочкома-госграница. Микроавтобус влетел в дикого зверя, вышедшего на дорогу. На месте работали спасатели из Ледмозера - три человека. В ДТП пострадал 45-летний водитель - он был отправлен в больницу Костомукши.

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О судьбе лося не сообщается. Однако, судя по тому, что в разбитом лобовом стекле остался рог животного, шансов, что он выжил, немного.