Животных без хозяев будут отлавливать сегодня в Карелии

В Олонецком районе запланирован отлов безнадзорных животных

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В Олонецком районе сегодня, 16 ноября, запланированы мероприятия по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает паблик администрации района.

Отмечается, что отлов будет производиться по заявкам местных жителей. Власти района заявили, что люди имеют законное право оставить заявку на отлов опасных животных.

Владельцам собак и кошек напомнили о строгом запрете на самовыгул домашних питомцев. Животные, гуляющие по улице без хозяина, могут стать объектом работы специалистов по отлову. После этого владельцам придется потратить время и нервы, чтобы вернуть любимцев домой.

Ранее сообщалось о том, что передвижные аптеки появятся в Карелии.