Двадцать огнеборцев тушили ночной пожар в Прионежье

Дом загорелся в одном из дачных кооперативов Прионежского района

Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Ночью в субботу, 14 ноября, произошел пожар в СНТ «Станкостроитель» Деревянского сельского поселения – там загорелся дачный дом. В 03:45 вызвали пожарных. Огнеборцы села Деревянное вскоре были на месте происшествия.

Выяснилось, что горит дом площадью 70 квадратных метров. Пожар интенсивно разгорался, и на помощь привлекли дополнительные силы и средства из Петрозаводска. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС.

Image Фото: паблик Отряда противопожарной службы Прионежского района

Как рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района, пожар тушили 20 специалистов. Им удалось остановить распространение огня на близлежащие хозяйственные постройки.

Пожар полностью потушили в 05:35. При пожаре никто не пострадал, уточнили огнеборцы.