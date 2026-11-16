Двадцать огнеборцев тушили ночной пожар в Прионежье

Ночью в субботу, 14 ноября, произошел пожар в СНТ «Станкостроитель» Деревянского сельского поселения – там загорелся дачный дом. В 03:45 вызвали пожарных. Огнеборцы села Деревянное вскоре были на месте происшествия.
Выяснилось, что горит дом площадью 70 квадратных метров. Пожар интенсивно разгорался, и на помощь привлекли дополнительные силы и средства из Петрозаводска. Пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС.
Как рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района, пожар тушили 20 специалистов. Им удалось остановить распространение огня на близлежащие хозяйственные постройки.
Пожар полностью потушили в 05:35. При пожаре никто не пострадал, уточнили огнеборцы.