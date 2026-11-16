Передвижные аптеки появятся в Карелии

В эксперимент с мобильными аптеками в малонаселенных пунктах включили еще два региона

фото «Петрозаводск говорит»

Эксперимент с аптеками на колесах расширили на два региона. В проект включили Карелию и Красноярский край.

Пилотный проект по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов в удаленных и малонаселенных селах и деревнях стартовал в сентябре 2026 года. Сейчас в нем участвуют Нижегородская и Курская области.

Аптеки на колесах будут продавать наиболее востребованные медикаменты и препараты под заказ. Под запретом продажи будут сильнодействующие психотропные и наркотические препараты, прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты; лекарства, которым нужны особые условия хранения, препараты с содержанием спирта более 25%.

Эксперимент с аптеками на колесах продлится до 2029 года. Изначально планировалось, что участвовать в нем будут около 10 регионов.