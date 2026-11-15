Полицейский задавил пешехода у границы с Финляндий и сбежал

Майора полиции в Ленобласти подозревают в смертельном ДТП

фото «Петрозаводск говорит»

Полицейский на служебной машине насмерть сбил переходившего дорогу пешехода в километре от границы с Финляндий. С места аварии он уехал. По сообщению портала 47news, сотрудник полиции не был трезв.

ДТП произошло утром 14 ноября при подъезде к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Светогорск» в Выборгском районе Ленобласти. Полицейская «Лада» задавила 42-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался. Известно, что погибший вел асоциальный образ жизни.

По сообщению источника, за рулем находился 41-летний заместитель начальника 100-го отдела полиции Светогорска, майор полиции. В машине был его подчиненный - 23-летний оперативник.

Полицейские скрылись с места ДТП, а машину спрятали. Следователи возбудили уголовное дело. После дачи показания майора задержали, а его младшего коллегу нашли чуть позже – он проходит свидетелем.

Управление собственной безопасности МВД выясняет обстоятельства, в том числе откуда сотрудники полиции ехали в шесть утра.