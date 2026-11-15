Мошенники угрожают россиянам отключениями света и воды

Мошенники маскируются под управляющие компании и Роскомнадзор, чтобы украсть персональные данные и сбережения россиян

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Мошенники обманом получают паспортные данные россиян, угрожая им отключением коммунальных благ. О фейковой рассылке от лица организаций ЖКХ или управляющих компаний сообщает RT.

В сообщениях гражданам предлагают как можно быстрее перейти в бот в Телеграме. В тексте есть угрозы скорого отключения воды, света или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков, упор в таких сообщениях сделан на срочности - «последний срок - до 25-го числа».

Телеграм-бот имитирует государственные сервисы, под видом проверки в нем запрашиваются персональные данные.

Пользователю присылают сообщение, имитирующее рассылку Роскомнадзора, в котором говорится, что данные гражданин перехватила злоумышленники. Мошенники под предлогом защиты банковских счетов или блокировки кредитов пытаются получить коды из смс, реквизиты карт или уговаривают гражданина перевести сбережения на «безопасный счет».