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15 ноября 2026
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Общество

Бывший директор «Городского транспорта» займется стройкой нового ФОКа

В Петрозаводске стартовала стройка спортивного объекта с бассейном и скалодромом. Курировать объект будет Дмитрий Романов
бассейн с водой, дорожка
изображение сгенерировано Алисой AI

Бывший руководитель «Городского транспорта» Дмитрий Романов перешел на новую работу. Он будет курировать строительство спортивного объекта на Древлянке в столице Карелии. Об этом рассказали в паблике муниципального перевозчика.

В троллейбусного управлении рассказали, что бывший директор Дмитрий приступил к работе в ЦСК и будет лично курировать строительство нового ФОКа на улице Попова. В спортивном объекте разместят бассейн с саунами, профессиональный скалодром, большой тренажерный зал, кафе, залы для спортивных занятий. Коллектив предприятия пожелал бывшему руководителю удачи на новом поприще.

скрин стройка

 

Романов сообщил в соцсети, что строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Петрозаводске официально стартовало: участок огорожен, паспорт объекта установлен, разрешение на строительство получено.

Стройка рассчитана с ноября 2026 по февраль 2028 года.

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