Директор «Городского транспорта» Дмитрий Романов объявил об увольнении

Муниципальное предприятие отсудило у мэрии 58 млн рублей перед уходом директора

фото «Петрозаводск говорит»

Директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Дмитрий Романов уволился после выигранного суда с мэрией. О решении покинуть руководящую должность он сообщил в соцсети.

«Я принял решение покинуть пост директора. Мне поступило предложение перейти на работу с еще более крупными масштабами и сложными задачами»,

- сообщил Романов, пообещав вскоре подробности.

Бывший директор троллейбусного управления также сообщил, что судебное решение о взыскании с администрации столицы Карелии 58 млн рублей в пользу «Городского транспорта» вступило в силу. Деньги - убытки предприятия за 2022 год в виде недополученной субсидии. Романов назвал это не спором и не конфликтом, а восстановлением справедливости.

«Когда утверждались тарифы и стоимость проездных, на 2022 год в бюджете заложили сумму на 58 миллионов меньше, чем требовалось для компенсации этой разницы. Предприятие возило людей по установленным городом низким ценам, а выпадающие доходы ему не возместили - отсюда убытки, которые суд признал обоснованными. Средства поступят на счета предприятия в ближайшее время», - сообщил бывший директор предприятия.

Два года назад кредиторская задолженность предприятия составляла 80 млн рублей, в настоящее время, по словам Романова, долгов осталось около 20 млн рублей. Свою миссию на посту директора Романов посчитал выполненной: «Я оставляю предприятие финансово стабильным, с новым парком автобусов и троллейбусов, с командой профессионалов и с четким планом на будущее».