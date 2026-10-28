Существенное похолодание и снегопады идут в Карелию

С приходом ноября погода в республике заметно изменится

Фото "Петрозаводск говорит"

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какую погоду ждать в республике на стыке октября и ноября. Данные приводятся в паблике учреждения.

Так, по информации синоптиков, до конца недели в республику будет поступать теплый и влажный воздух благодаря североатлантическому циклону. Температурный фон на 4-6 градусов будет превышать климатическую норму. Температура воздуха составит до +10 градусов, в пятницу в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Ситуация начнет меняться 31 октября. Более холодные воздушные потоки заставят температуру понижаться, возвращаясь к норме. В выходные ночью будет -2+3, днем +2+6 градусов. В начале следующей недели похолодание продолжится, дожди перейдут в снег и мокрый снег.

Синоптики просят автомобилистов быть внимательными и выезжать на дорогу только на зимней резине.

Ранее сообщалось о том, что два человека сбежали с места дорожной аварии в Петрозаводске.