«Волга» отобрала первенство у «Москвича»

Эксперты зафиксировали смену лидера среди возрожденных российских автобрендов

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Эксперты сравнили продажи двух отечественных автомобилей в октябре. Дилерские центры продали 694 «Москвича» и 793 «Волги», сообщает «Российская газета». При этом до сентября «Москвич» был в лидерах по продажам, но цифры стали меняться после приостановки программы господдержки. Бренд «Волга» наращивает продажи.

«Москвич» возродили в 2022 году. Минувшим летом на рынке появились три модели «Волга» на базе Geely.

По наблюдениям экспертов, в линейке «Москвича» около 80% продаж приходится на кроссовер «Москвич 3». У «Волги» самым продаваемым является флагманский кроссовер Volga K50.