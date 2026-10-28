Суд признал вину «Службы заказчика» в загрязнении Онежского озера

Пятна нефти на Онежском озере обошлись муниципальному казенному учреждению в 2,2 миллиона рублей

фото «Петрозаводск говорит»

Росприроднадзор доказал в суде вину петрозаводской «Службы заказчика» в отравлении Онежского озера. Арбитражный суд Карелии взыскал с муниципального казенного учреждения 2 203 390 рублей в счет возмещения вреда озеру, причиненного в результате сброса сточных вод с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ из выпуска № 5 ливневой канализации, обслуживаемой предприятием.

В конце ноября 2025 года в Росприроднадзор сообщили о пленке нефтепродуктов в акватории и береговой полосе Онежского озера в районе улицы Московская. Специалисты взяли пробы воды в разных точках, а также фоновую пробу на расстоянии более километра от места загрязнения. Анализы показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде.

Суд отклонил возражения предприятия и признал факт нарушения и размер ущерба доказанным, а расчет ущерба верным. Решение суда пока не вступило в силу.