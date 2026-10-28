Перейти к основному содержанию
28 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Жителей Карелии попросили сохранять спокойствие во время громких работ

Взрывные работы пройдут в четверг в Кондопожском районе
Взрыв на карьере
Фото: Алиса ИИ

В четверг, 29 октября, в Кондопожском районе пройдут громкие работы, жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать. Об этом предупреждает паблик администрации района.

По данным источника, взрывные работы запланированы на карьере месторождения «Суна». Они пройдут в период с 9 до 20 часов. Перед взрывами будут подаваться сигналы ракетами и сиреной. Запрещено нахождение людей в опасной зоне в радиусе 500 метров.

Ранее сообщалось о том, что в Карелию идет существенное похолодание, ожидаются и снегопады.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Карельский аэропорт за девять месяцев обслужил более 68 тысяч человек

Метки